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Царьград

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Аксенова рассказала об экстремальном погружении ради новой роли

Аксенова рассказала об экстремальном погружении ради новой роли

Любовь Аксенова, погружаясь в образ для фильма «Без меня», на время разъехалась с мужем. В интервью «Актерской студии» она рассказала о своих переживаниях и отметила, как этот эксперимент помог ей лучше понять чувства своей героини.

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