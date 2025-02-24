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"В зале было очень душно": пожилая женщина скончалась на концерте Елена Ваенги

"В зале было очень душно": пожилая женщина скончалась на концерте Елена Ваенги

Мероприятие проводилось в ДК "Пролетарка" в Твери. Плохо стало и спутнице погибшей женщины.На концерте певицы Елена Ваенги, который проходил в Твери, скончалась женщина.

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Комментарии
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Амара Карпова
Я бы бесплатно не пошла на концерты таких &quot;звезд&quot;🤮💩одно отвращение🤮
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23 час.
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