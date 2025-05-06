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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Британское вторжение" под Белгород началось? Дроны идут волнами. 90 атак за ночь. Гладков: "Ко всем бедам добавилась еще одна"

Коллаж NovorosInform Подполье предупреждает: Киев при поддержке иностранных наёмников готовит масштабную провокацию в нашем приграничье.

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Комментарии
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Балу -
Пока попавшие в плен иностранные наёмники не будут стоять в кандалах  с трупами своих уничтоженных земляков на руках перед посольствами своих стран - ничего не изменится... И чем больше перед воротами западных стран будет лежать трупов их граждан-наёмников - тем лучше... И не надо никого из них обменивать... Эти мрази не понимают ни слов, ни человеческого отношения... Утром поставили перед воротами - вечером увели... И что у каждого на шее табличка с анкетными данными, когда, где и при каких обстоятельствах попал в плен или был уничтожен...
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Lana_Borei Иванова
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Британия просто нарывается на ответ.
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