"Британское вторжение" под Белгород началось? Дроны идут волнами. 90 атак за ночь. Гладков: "Ко всем бедам добавилась еще одна"

Балу -

Пока попавшие в плен иностранные наёмники не будут стоять в кандалах с трупами своих уничтоженных земляков на руках перед посольствами своих стран - ничего не изменится... И чем больше перед воротами западных стран будет лежать трупов их граждан-наёмников - тем лучше... И не надо никого из них обменивать... Эти мрази не понимают ни слов, ни человеческого отношения... Утром поставили перед воротами - вечером увели... И что у каждого на шее табличка с анкетными данными, когда, где и при каких обстоятельствах попал в плен или был уничтожен...