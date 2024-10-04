Генетик раскрыл секрет идеального настроения и здорового кишечника

Состояние кишечника напрямую влияет на настроение и психическое здоровье. Генетик Тим Спектор порекомендовал средиземноморскую диету или диету, богатую пробиотиками для улучшения работы ЖКТ и, соответственно, психического состояния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии