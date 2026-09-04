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Биологи рассказали об опасном растени, которое встречается на юге РФ

Биологи рассказали об опасном растени, которое встречается на юге России. Речь об амброзии полыннолистной, которая вызывает удушье, сообщает сайт "Аргументы и факты".

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