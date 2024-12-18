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Зенитчики ВС РФ уничтожили беспилотник ВСУ типа «Баба-яга» в зоне СВО

Зенитчики ВС РФ уничтожили беспилотник ВСУ типа «Баба-яга» в зоне СВО

Военнослужащие расчета зенитной установки ЗУ-23-2 группировки войск «Центр» уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Баба-яга» на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

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