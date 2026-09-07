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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бухаров против удаления Тюкавина: «К звездам, особенно российским, надо чуть по-другому относиться. Не понимаю, почему судьи раздают карточки, сами у себя забираете интерес к футболу»

Александр Бухаров не поддержал решение  Кирилла Левникова удалить Константина Тюкавина в матче между « Динамо » и « Спартаком » (2:1).

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