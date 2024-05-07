Карл III отправил принца Гарри обратно в Америку

Принц Гарри захотел увидеться с королем, но у того не нашлось времени на родственника. 39-летний Гарри прилетел в Лондон во вторник, чтобы отпраздновать десятую годовщину международных соревнований «Игры непокоренных», которая состоится 8 мая.
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