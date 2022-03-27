В США предложили проводить разделяющую Россию и Китай политику

Американский аналитик Эдвард Чоу во время выступления в Комиссии по анализу вопросов экономики и безопасности в американо-китайских отношениях при конгрессе США заявил о необходимости проводить различия между российскими и китайскими «вызовами».
Американский аналитик Эдвард Чоу во время выступления в Комиссии по анализу вопросов экономики и безопасности в американо-китайских отношениях при конгрессе США заявил о необходимости проводить различия между российскими и китайскими «вызовами».
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