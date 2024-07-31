Курганский мужчина предстанет перед судом за нападение на полицейского

Следственный отдел по г. Кургану регионального СУ СК России завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя областного центра, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти.
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