Ямальские финалисты «Бизнес-Успеха» пройдут стажировку в Москве

Очная стажировка в Москве впервые станет частью регионального конкурса «Бизнес-Успех». Премия является одним из ключевых мероприятий на Ямале для предпринимателей, сообщил руководитель окружного центра «Мой бизнес» Александр Курзаев.
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