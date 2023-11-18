НКО Media Matters for America опубликовала "расследование", согласно которому богатейший человек мира Илон Маск "продолжает погружаться в теории белого национализма и антисемитского заговора", а в принадлежащей ему соцсети X "реклама таких крупных брендов, как Apple, Bravo, IBM, Oracle и Xfinity, отображается рядом с контентом, восхваляющим Адольфа Гитлера и его нацистскую партию".
Евреи пытаются «отменить» Илона Маска, тот в ответ пригрозил «термоядерным иском»
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Не туда попали, восхваляют Гитлера и его нацистскую партию на Украине, а западные медиа, а также американская Media Matters for America это поддерживают, но и скрывают своим заговором молчания.😅🤣😂
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8 час.
Наталия
К сожалению, согласно Конституции США, он не может баллотироваться, т.к. родился в ЮАР.
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8 час.
Vh
Valentina hohlova
многовековой опыт - взгляд не понравился - антисемит. и всех в Империи СССР в России они всех нас русских назначили в антисемиты.
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5 час.
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