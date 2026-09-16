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Что грозит иностранцу в РФ за два административных штрафа? Юрист Дмитрий Ярошенко отвечает

Анну­ли­ру­ют ли РВП за два и более штра­фа? Мож­но ли лишить­ся ста­ту­са из-за недо­сто­вер­но­го еже­год­но­го уве­дом­ле­ния? Поче­му непод­твер­ждён­ный доход ста­но­вит­ся осно­ва­ни­ем для анну­ли­ро­ва­ния? И что делать в 15 дней после уве­дом­ле­ния и когда насту­па­ет 16‑й день? Юрист Дмит­рий Яро­шен­ко отве­тил на вопро­сы рос­сий­ских сооте­че­ствен­ни­ков в ЕС.

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