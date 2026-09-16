Что грозит иностранцу в РФ за два административных штрафа? Юрист Дмитрий Ярошенко отвечает

Аннулируют ли РВП за два и более штрафа? Можно ли лишиться статуса из-за недостоверного ежегодного уведомления? Почему неподтверждённый доход становится основанием для аннулирования? И что делать в 15 дней после уведомления и когда наступает 16‑й день? Юрист Дмитрий Ярошенко ответил на вопросы российских соотечественников в ЕС.
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