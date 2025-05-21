Появились кадры после взрыва в жилом доме в российском городе

Появилось видео после взрыва в жилом доме в Ставрополе. Ролик опубликовал Shot в своем Telegram. Как видно на кадрах, несколько квартир на верхнем этаже разрушены — окна полностью выбило, обрушилась часть стены, из помещения валит густой черный дым.