Как выглядят сегодня заброшенные виллы и старинные особняки, в которых когда-то кипела жизнь

Красивые интерьеры старинных заброшенных домов Европы. Роман Роброк из Нидерландов любит снимать заброшенные здания: старые дома, заброшенные виллы и особняки, которые по разным причинам остались без хозяев.
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