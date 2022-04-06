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    да, вводите что хотите)сами подохните быстрей))а, евро ваш исчезнет в небытие)))фашисты и убийцы)ЕС может расширит...
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    Значит и цена поднимется на эту самую пошлину платить все равно гейропе.В ЕС изучают возм...
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    Грубо говоря отобрали магазин, торгующий газом... А где товар брать будут?   🤔😃Gazprom Germania ...

События предстоящего дня: заседание совета директоров "Газпрома"

В четверг, 7 апреля, состоятся заседания советов директоров ряда компаний: "Газпром" (совет примет решение о сделках "Газпром нефти"); "ФСК ЕЭС" (в ходе встречи будут внесены изменения в составы комитетов совета директоров); "СИБУР" (СД обсудит дивиденды за 2021 год); "КАМАЗ" (в повестку заседания совета директоров включен вопрос о признании независимым кандидата в члены совета директоров ПАО "КАМАЗ" Кирилла Пузырькова); "Газпром нефть" (совет обсудит работу своих комитетов по итогам 2021 года); "М.

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