События предстоящего дня: заседание совета директоров "Газпрома"

В четверг, 7 апреля, состоятся заседания советов директоров ряда компаний: "Газпром" (совет примет решение о сделках "Газпром нефти"); "ФСК ЕЭС" (в ходе встречи будут внесены изменения в составы комитетов совета директоров); "СИБУР" (СД обсудит дивиденды за 2021 год); "КАМАЗ" (в повестку заседания совета директоров включен вопрос о признании независимым кандидата в члены совета директоров ПАО "КАМАЗ" Кирилла Пузырькова); "Газпром нефть" (совет обсудит работу своих комитетов по итогам 2021 года); "М.