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Новости о мощном наводнении в Армении

Новости о мощном наводнении в Армении

Новости о мощном наводнении в Армении Ирина ОрлонскаяМЧС России выразило готовность оказать помощь Армении в устранении последствий мощного наводнения и в проведении аварийно-восстановительных мероприятий.

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