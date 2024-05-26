Новости о мощном наводнении в Армении Ирина ОрлонскаяМЧС России выразило готовность оказать помощь Армении в устранении последствий мощного наводнения и в проведении аварийно-восстановительных мероприятий.
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