Дмитрий Колдун рассказал о кризисе в отношениях с женой после «Евровидения»

Карьера Дмитрия Колдуна стремительно пошла вверх после проекта «Фабрика звёзд». Артист даже отправился на конкурс «Евровидение» от Белоруссии и привёз родной стране шестое место — лучший результат за всё время участия государства в соревновании.
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