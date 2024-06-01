Американец Майкл Бом приехал в Донбасс. И обвинил жертв обстрелов во вранье

Сергей Елсаков

Не надо их туда возить, это всё равно, что " метать бисер перед свиньями". Кто хочет узнать правду, тот сам поедет! У кого есть в этом потребность и кто может сопереживать. Англосаксы считают всех " папуасами или неандертальцами"... . Только разница между нами и англосаксами в том,что мы папуасов считаем людьми! и относимся к ним как к людям, а англосаксы считают их животными и даже держали в зоопарках..., поэтому когда они пленными пройдут по Москве, потом пойдут работать - восстанавливать наши города и инфраструктуру...