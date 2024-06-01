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Американец Майкл Бом приехал в Донбасс. И обвинил жертв обстрелов во вранье

Американец Майкл Бом приехал в Донбасс. И обвинил жертв обстрелов во вранье

Майкл Бом – так называемый профессиональный американец. Много лет он – завсегдатай политических ток-шоу.

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Комментарии
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Светлана Петрова
Почему американские ублюдки на донбасской земле, еще и в экиперовке, почему в него ничего не прилетело, вообще нечего перед свиньями бисер метать
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2 час.
VORON VoronS
ОН все понисмает!!! Как и все в ОмериГе!!! НО.... курс политический хорошо оплачивается! США не страна это просто Бизнес!
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1 час.
Сергей Елсаков
Не надо их туда возить, это всё равно, что &quot; метать бисер перед свиньями&quot;. Кто хочет узнать правду, тот сам поедет! У кого есть в этом потребность и кто может сопереживать. Англосаксы считают всех &quot; папуасами или неандертальцами&quot;... . Только разница между нами и англосаксами в том,что мы папуасов считаем людьми! и относимся к ним как к людям, а англосаксы считают их животными и даже держали в зоопарках..., поэтому когда они пленными пройдут по Москве, потом пойдут работать - восстанавливать наши города и инфраструктуру...
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1 час.

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