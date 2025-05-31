Екатеринбуржцы массово едут в тропическую азиатскую страну

Екатеринбург занял третье место по количеству туристов, посещающих Малайзию. Об этом в интервью URA.RU рассказал советник посла Малайзии в РФ и директор российского офиса Tourism Malaysia Зулкифли Бин Мохамед.
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