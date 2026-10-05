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stroimdom21

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Dyson Nurovi: роботы-уборщики, которые учатся видеть и понимать грязь

Dyson Nurovi: роботы-уборщики, которые учатся видеть и понимать грязь

Представьте, что ваш дом убирает не просто машина, запрограммированная ездить по заданной траектории, а устройство, которое действительно смотрит на пол и принимает решения.

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