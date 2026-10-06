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Самый полезный для сердца способ приготовления яиц назвал кардиолог

Самый полезный для сердца способ приготовления яиц назвал кардиолог

Самым полезным для сердца способом приготовления яиц кардиолог Крейг Басман назвал варку в воде. По его словам, это позволяет обойтись без дополнительных жиров, которые могут влиять на уровень холестерина.

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