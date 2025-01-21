Россия и Казахстан подписали план сотрудничества в сельском хозяйстве

План мероприятий по развитию российско-казахского сотрудничества в области агропромышленного комплекса (АПК) подписали на переговорах в Москве министры сельского хозяйства России Оксана Лут и Казахстана Айдарбек Сапаров, сообщает 21 января пресс-служба сельскохозяйственного ведомства России.
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