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Члена Союза художников Петербурга задержали за надругательство над девушкой

Инцидент произошел в мастерской молодой художницы на Коломенской улице. Председателя секции Союза художников России в Петербурге задержали по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении 18-летней девушки.

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