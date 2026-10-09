Ирина Роднина: «гордость и краса партии» на пороге 80-летия

И снова здравствуйте, любители абсурда. Сегодня у нас на повестке — Ирина Константиновна Роднина.
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Пора оптимизировать возрастных думцев. Хотят работать пусть работают. Без жалования на общественных началах. Это будет так по человечески.