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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Ирина Роднина: «гордость и краса партии» на пороге 80-летия

Ирина Роднина: «гордость и краса партии» на пороге 80-летия

И снова здравствуйте, любители абсурда. Сегодня у нас на повестке — Ирина Константиновна Роднина.

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Новый комментарий от пользователя
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cto talykova

Пора оптимизировать возрастных думцев. Хотят работать пусть работают. Без жалования на общественных началах. Это будет так по человечески.