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Авиакомпания «Ямал» объявила о возможности без дополнительных сборов сдать билет

Авиакомпания «Ямал» объявила о возможности без дополнительных сборов сдать билет

Авиакомпания «Ямал» опубликовала сообщение в своих аккаунтах в связи с трагедией в Подмосковье. Главный авиаперевозчик региона выразил соболезнования семьям погибших и призвал в связи с усилением мер безопасности заблаговременно приезжать в аэропорт.

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