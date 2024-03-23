Авиакомпания «Ямал» объявила о возможности без дополнительных сборов сдать билет

Авиакомпания «Ямал» опубликовала сообщение в своих аккаунтах в связи с трагедией в Подмосковье. Главный авиаперевозчик региона выразил соболезнования семьям погибших и призвал в связи с усилением мер безопасности заблаговременно приезжать в аэропорт.