Суд арестовал четырех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Басманный районный суд Москвы арестовал до 22 мая четверых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»: Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, передает РБК.
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