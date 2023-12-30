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Россия наносит "удар возмездия" эффект от которого сложно недооценить

Россия наносит "удар возмездия" эффект от которого сложно недооценить

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Так уж получается, что мы всегда немного запаздываем. Вместо игры на опережение, мы наносим "Удары возмездия" наказывая за уже совершенные против нас действия.

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Комментарии
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Андрей Тихонов
Мытари любого за 500 рублей мозг высосут, а здесь 123 мульта и по хер дым. Значит в теме...
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5 час.
Владимир Шалимов
У нынешнего пожизненного правителя России нет такой  задачи - избавить страну от биомусора (или отходов человеческой жизнедеятельности). Без биомусора рухнет сам кланово-олигархический капитализм.
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4 час.
Nikolay Zakharov
Зажравшиеся звездуны-мусор, а те кто организует и смотрит эти деяния ещё больший мусор. Задача власти избавить страну от насаждения ЛГБТ и нравственного растления общества.
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2 час.

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