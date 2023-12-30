ПРОСТО О СЛОЖНОМ Так уж получается, что мы всегда немного запаздываем. Вместо игры на опережение, мы наносим "Удары возмездия" наказывая за уже совершенные против нас действия.
Россия наносит "удар возмездия" эффект от которого сложно недооценить
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Андрей Тихонов
Мытари любого за 500 рублей мозг высосут, а здесь 123 мульта и по хер дым. Значит в теме...
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5 час.
Владимир Шалимов
У нынешнего пожизненного правителя России нет такой задачи - избавить страну от биомусора (или отходов человеческой жизнедеятельности). Без биомусора рухнет сам кланово-олигархический капитализм.
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4 час.
Nikolay Zakharov
Зажравшиеся звездуны-мусор, а те кто организует и смотрит эти деяния ещё больший мусор. Задача власти избавить страну от насаждения ЛГБТ и нравственного растления общества.
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2 час.
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