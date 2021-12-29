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Владивосток попал в топ лучших городов для внутреннего туризма

Владивосток вошел в топ-10 городов, которые за последние два года стали популярны у туристов России. Рейтинг новых направлений для внутреннего туризма опубликовал Forbes Life, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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