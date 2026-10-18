Корреспондент немецкого телеканала Die Welt на Украине Штеффен Шварцкопф заявил, что Вооруженные силы Украины опасаются повторного отключения терминалов Starlink и Starshield без предварительного предупреждения.
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