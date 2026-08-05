"Что посеешь, то и пожнешь": британцы объяснили суть ударов России по Киеву

Москва запустила 115 беспилотников и 28 высокоскоростных баллистических ракет в ходе наиболее мощных ударов по Киеву в этом году По данным ВВС Украины, во время ночных ударов по Киеву не удалось перехватить ни одной российской ракеты.
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