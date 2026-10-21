Попытки противника пробиться к Москве продолжаются. ПВО уничтожило ещё 20 украинских дронов.Сбиты ещё 20 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в своём канале в MAX.
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