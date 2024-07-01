В Белгородской области массово отключили свет

Это связано с технологическим нарушением, вызванным «внешним воздействием на энергообъект». Наблюдаются перебои в подаче воды, в регионе температура выше 30 градусовВ Белгороде и области произошло массовое отключение света.
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