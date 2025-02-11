В Госдуму внесут проект о введении системы оценки за поведение в школах

Депутаты Государственной Думы от партии «Справедливая Россия — За правду» планируют внести в нижнюю палату парламента законопроект, который предусматривает введение системы оценки поведения учащихся в школах.
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