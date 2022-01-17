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Суд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли

Суд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли

Суд по избранию меры пресечения Порошенко по делу о госизмене перенесли на 19 января. Петр Порошенко подозревается в государственной измене из-за приобретения угля у самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в 2014–2015 годах.

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