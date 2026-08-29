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МОСИНФОРМ

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Москвичи выбрали архитектурный облик нового жилого комплекса на Шаболовке

Москвичи выбрали архитектурный облик нового жилого комплекса на Шаболовке

Москвичи определили, каким может стать архитектурный облик нового многофункционального жилого комплекса на улице Шаболовке, дом 34.

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