Перед ЕГЭ и ОГЭ школьники из Рязанского пройдут курс подготовки у психолога В мае столичные выпускники смогут бесплатно посетить серию лекций о том, как справиться с волнением перед единым государственным экзаменом (ЕГЭ) и основным госэкзаменом (ОГЭ).