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Илья Воробьев: «ЦСКА должен стать быстрее, агрессивнее и моложе. Селекция заточена именно под это»

В сезоне-2023/24 бывший тренер «Металлурга» не возглавлял ни одну команду. В армейский клуб он пришел на смену Сергею Федорову, выигравшему с ЦСКА два Кубка Гагарина.

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