Пять скрытых настроек Android, которые я отключаю в первую очередь ради безопасности

Современный смартфон напоминает квартиру, в которой по умолчанию открыты все окна и двери, а сигнализация вежливо сообщает каждому прохожему, где лежат ключи.
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