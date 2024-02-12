Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на Качугском тракте утром 12 февраля

Смертельное ДТП произошло на Качугском тракте Иркутского района утром 12 февраля. Предварительно госавтоинспекторы установили, что 39-летняя женщина-водитель «Toyota Corolla» не справилась с управлением и выехала на встречку.
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