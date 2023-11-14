"Каждый шаг у нас контролируется": оператор БПЛА – о работе в зоне СВО

На Запорожском направлении российские военные успешно провели штурм очередного опорного пункта ВСУ. Противник несёт серьёзные потери в районе Работино, где остался последний крупный резерв боевиков, сообщила корреспондент "Известий" Изабелла Либерман.
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