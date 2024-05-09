Путин завершил торжественную речь на параде словами «За Россию! За победу!»

Президент РФ Владимир Путин завершил свою речь на Параде победы.«Слава доблестным вооружённым силам! За Россию! За победу! Ура!» — сказал президент, на что военнослужащие откликнулись протяжным троекратным «ура».
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