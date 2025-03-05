Сельхозпроизводителям в приграничных регионах сохранят статус

Депутаты Комитета Госдумы по аграрным вопросам предложили сохранить статус сельскохозяйственного товаропроизводителя для компаний, работающих в регионах с действующим режимом контртеррористической операции (Белгородская, Брянская, Курская области).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии