Кровавая Луна 14 марта: знак перемен и трансформаций

Ее энергия усиливает интуицию и эмоциональную чувствительность, помогая людям столкнуться с неразрешенными вопросами или подавленными эмоциямиВ ночь с 13 на 14 марта на небе можно будет наблюдать редкое астрономическое явление — Кровавую Луну.
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