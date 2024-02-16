Суд заочно арестовал иноагента Панина* за призывы к терроризму

Суд выбрал меру пресечения в виде заочного ареста скандальному актеру Алексею Панину*.Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы сообщил, что Гагаринский районный суд столицы вынес соответствующее постановление.
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