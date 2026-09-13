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Звезда "Невского" Геннадий Спириденков умер после падения на сцене: дочь назвала причину трагедии

Звезда "Невского" Геннадий Спириденков умер после падения на сцене: дочь назвала причину трагедии

В субботу, 12 сентября 2026 года, в Санкт-Петербурге в возрасте 70 лет скончался заслуженный артист России Геннадий Спириденков.

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