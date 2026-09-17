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ВС РФ уничтожили крупную группу ВСУ, прорывающуюся из котла под Волчанском

ВС РФ уничтожили крупную группу ВСУ, прорывающуюся из котла под Волчанском

Запертые в Резниковском котле на севере Харьковской области украинские военные вновь попытались вырваться из окружения.

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