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Концерт рэпера Madk1d в Москве сорвался после прибытия силовиков

Концерт рэпера Madk1d в Москве сорвался после прибытия силовиков

t.me/madk1d_music В Москве сорвался концерт рэпера Madk1d в клубе "Место Место", куда прибыли сотрудники правоохранительных органов.

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