Йеменские повстанцы четырежды за сутки атаковали танкер в Красном море

В Красном море хуситы четырежды за сутки атаковали нефтяной танкер Delta Blue, но ему все же удалось отбиться.
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