Сергунина: Треть внутреннего турпотока в Москву приходится на молодежь

Москва — одно из самых популярных туристических направлений для молодежи в стране. Ежедневно в столице проходят тысячи мероприятий — от концертов, выставок и кинопоказов до экскурсий, мастер-классов и спортивных тренировок.
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